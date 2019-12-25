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VASKİ su bulma timi görev başında

Van Su ve Kanalizasyon idaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki 'su bulma timi', özellikle kırsal mahallelerde çekilen su sıkıntısını gidermek için kaynak suyu arayışını sürdürüyor.

25.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:48 VASKİ su bulma timi görev başında
Su ve Kanalizasyon idaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki 'su bulma timi', özellikle kırsal mahallelerde çekilen su sıkıntısını gidermek için kaynak suyu arayışını sürdürüyor.

Van Su ve Kanalizasyon idaresi (VASKİ), halkın temiz ve sağlıklı kaynak içme suyu kullanmasına yönelik çabaları sonucu yüzlerce yerleşim yeri suya kavuşturuldu. Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı Harita ve Emlak İstimlak Müdürlüğü ekipleri; bunun için uzak yakın, kar kış demeden etüt çalışmalarını sürdürüyor. VASKİ ekipleri; 2018'de 114, 2019 yılında 122 olmak üzere toplam 236 mahalleye yeni hat çekerek kaynak suyu ile buluşturmayı başardı.

Ekipler bazen yaya bazen de at sırtında engebeli arazi şartlarında faaliyetlerini sürdürürken, mahalle muhtarları ve halktan da büyük destek görüyor. Kaynak sularının yerleşim yerlerine bağlanması ile VASKİ, daha maliyetli olan sondaj suyuna göre büyük oranda da tasarruf sağlamış oluyor.

Ekipler, ayrıca 70 kilometrelik kanalizasyon bağlantısı için de etüt çalışması gerçekleştirdi. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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