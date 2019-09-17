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VASKİ, yılların kanalizasyon sorununu çözdü

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Yeni Mahalle'de yıllardır devam eden kanalizasyon sorununu çözerek büyük sevinç yaşattı.

17.09.2019 11:14VASKİ, yılların kanalizasyon sorununu çözdü
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Yeni Mahalle'de yıllardır devam eden kanalizasyon sorununu çözerek büyük sevinç yaşattı.

Yeni Mahalle Fener Sokakta yıllar öncesinde bahçelerin içinden geçirilen kanalizasyon hattı, büyük sorunları da beraberinde getirdi. Bahçe sahiplerinin itirazı ve mahallelinin isteği üzerine VASKİ ekipleri harekete geçti. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının çalışmasıyla 200 metre değişim ve 250 metre de yeni hat olmak üzere toplamda 450 metre hat çekilerek yıllardır devam eden altyapı sorunu çözüme kavuşturuldu.

Yıllar sonra seslerinin duyulduğunu ve sorunun çözüldüğünü dile getiren Fener Sokak sakinleri, emeği geçenlere teşekkür etti. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yeni Mahalle, Bahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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