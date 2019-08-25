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- Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos provası

- Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos provasıİSTANBUL - Vatan Caddesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97'inci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle tören provası yapıldı.

25.08.2019 12:28
- Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos provası
- Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos provası
İSTANBUL - Vatan Caddesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97'inci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle tören provası yapıldı. Prova dolayısıyla Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü kutlamaları yaklaşırken, Vatan Caddesi'nde düzenlenecek tören öncesi genel prova yapıldı. Provada bando eşliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma, atlı birlikler ve polis ekipleri geçiş yaptı. Prova için sabah saatlerinde Vatan Caddesi'ne çıkan yollar kapatıldı ve çevresinde de helikopter destekli geniş güvenlik önlemleri alındı.
- Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos provası

Zafer Haftası, Vatan Caddesi, Genel

Kaynak: İHA

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