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VATAN CADDESİ'NDE CUMHURİYET BAYRAMI TÖREN PROVASI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96.yıl dönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören için provalar bugün Vatan Caddesi'nde gerçekleştiriliyor.

20.10.2019 12:11VATAN CADDESİ'NDE CUMHURİYET BAYRAMI TÖREN PROVASI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96.yıl dönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören için provalar bugün Vatan Caddesi'nde gerçekleştiriliyor. Törene katılacak olan asker,polis ve bir çok görevli hazır bulunuyor. Provada bando çalışması ve tören geçişi gerçekleşti. Provaların saat 14.00'a kadar sürmesi bekleniyor. Vatan Caddesi'ne giden bir çok yolda saat 14.00'a kadar kapalı kalacak.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir Anonsu( Ali ABLAY )

-Bando detayı

-Geçiş töreni detayı

-Öğrencilerin dans detayı

-Genel ve detay


- İstanbul

29 ekim cumhuriyet bayramı, Vatan Caddesi, Güncel

Kaynak: DHA

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