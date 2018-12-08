Vatan Caddesi'nde Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Yaya Ölümden Döndü...o Anlar Kamerada

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:12



08 Aralık 2018 Cumartesi 10:12

Vatan Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen yaya ölümden döndü...O anlar kameradaMotosikletin altında kalmaktan son anda kurtuldu, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiİSTANBUL - Fatih Vatan Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, motosikletin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Adam hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti, motosikletli ise olayın şokunu üzerinden uzun süre atamadı. O anlar motosiklet sürücüsünün kaskına taktığı kamera tarafından kaydedildi. Olay, Fatih Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya biranda yola çıktı. Bu sırada seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ani bir manevra ile yayaya çarpmaktan son anda kurtuldu. Ölümden dönen yaya, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Motosiklet sürücüsü ise olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Sürücü sağa çektiği motosikletinin üzerinde bir süre hareketsiz bekledikten sonra yoluna devam etti.Yolun karşısına geçmek isteyen yayanın ölümden döndüğü o anlar, motosiklet sürücüsünün kaskında bulunan aksiyon kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.