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Vatan Caddesinde yolun karşısına geçmek isteyen kişiye otomobil çarptı

Vatan Caddesi Adnan Menderes Bulvarı mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye Aksaray istikametine seyir halinde olan bir otomobil çarptı.

20.11.2019 04:53 | Son Güncelleme: 20.11.2019 04:59Vatan Caddesinde yolun karşısına geçmek isteyen kişiye otomobil çarptı
Vatan Caddesi Adnan Bulvarı mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye Aksaray istikametine seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kişi hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Vatan Caddesi Adnan Menderes Bulvarı mevkii Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 49 AAE 135 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen bir erkek kişiye çarptı. Kaza yapan otomobil sürücüsü olay sonrası kaçarak uzaklaştı.

Otomobilin çarpması sebebiyle yola savrulan erkek kişi hayatı kaybetti. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine verdi. İhbarı alan ekipler, olay yerine gelerek hayatını kaybeden şahsı adli tıp kurumuna kaldırdı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın kim olduğunu bulmak için polis ekipleri çalışmaya başladı.

Ayrıca ekipler, olay yerinden kaçarak uzaklaşan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Kaza sebebiyle kontrollü olarak trafik akışının sağlandığı yol olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından trafiğe tekrar açıldı. - İSTANBUL

Vatan Caddesi, Menderes, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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