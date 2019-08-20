Haberler» Güncel» Haber

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek - Üç büyükşehir belediyesine görevlendirmelere destek -...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlıklarına yapılan görevlendirmelere destek vererek, "PKK güdümüne bırakılan her belediye, Mehmetçik'i arkadan vuracak bir terör mevzisidir.

20.08.2019 15:56
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek - Üç büyükşehir belediyesine görevlendirmelere destek -...
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlıklarına yapılan görevlendirmelere destek vererek, "PKK güdümüne bırakılan her belediye, Mehmetçik'i arkadan vuracak bir terör mevzisidir." dedi.
Perinçek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediyelerinde yapılan görevlendirmelerin hukuka aykırı olmadığını söyledi.
Teröre özgürlük tanınmaması gerektiğini ifade eden Perinçek, "O belediyelerin bulunduğu illerimizin halkı, terör temizlendiği zaman özgür iradeye sahip olur ve özgür seçim yapar. Terörü bitirmek, demokrasi ve özgürlüklerin şartıdır." diye konuştu.
Perinçek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), PKK'ya karşı Pençe Harekatı'ndan sonra Kıran Harekatı'na başladığına dikkati çekerek yapılan görevlendirmelerle Mehmetçik'in dış cephede savaşırken, arkasındaki cephenin sağlam olacağını aktardı.
PKK'ya kamu otoritesi verilmemesi gerektiğinin altını çizen Perinçek, "HDP belediyeleri, PKK güdümlü belediyelerdir. Bu belediyeler, PKK'nın emri altındadır. PKK'nın denetimi dışında faaliyette bulunma olanakları yoktur. PKK güdümüne bırakılan her belediye, Mehmetçik'i arkadan vuracak bir terör mevzisidir." değerlendirmesinde bulundu.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek - Üç büyükşehir belediyesine görevlendirmelere destek -...

Doğu Perinçek, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:36   DHA İSTANBUL BÜLTEN - 5
17:36   Van'da STK, dernek ve siyasi parti temsilcileri açıklama yaptı
17:36   Keşan'daki kaçak içki operasyonunda 2 tutuklama
17:35   90'lık ninelere doğum günü sürprizi
17:35   - Endonezya'da Cezaevinde İsyan: 258 Mahkum Kaçtı
17:35   5 bin yıllık ! Piyasa değeri ise 5 milyon dolar
17:34   Evsizlerin kaldığı boğaz manzaralı yeşillik alanda yangın