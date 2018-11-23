Vatan Partisi Kadıköy Adayını Açıkladı

23 Kasım 2018 Cuma 16:45



23 Kasım 2018 Cuma 16:45

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 2019 yerel seçimlerinde Kadıköy Belediye Başkanı Adayının, Doktor Tuğrul Kihtir olduğunu açıkladı.Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Doktor Tuğrul Kihtir'İn Kadıköy Belediyesi'ne adaylığını, partisinin Beyoğlu'nda bulunan İstanbul İl Binası'nda açıkladı. Basın açıklaması ile Kihtir'i tanıtan Perinçek, "Sayın Doktor Tuğrul Kihtir, Vatan Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkan Adayı olarak, Kadıköylülerimize ve İstanbullularımızın değerlendirmesine talip oluyoruz. Bu çok önemli bir gelişme Tuğrul Kihtir, dünya çapında dereceleri olan bir hekimimiz ve cerrahımızdır. 16 yıl Amerika Birleşik Devletlerinde Cerrahlık yaptı ve başhekimliklerde bulundu. ABD'li cerrahların yöneticiliğini yaptı. " dedi.Daha sonra söz alan Doktor Tuğrul Kihtir de Kadıköy Belediyesi için vaatlerini açıkladı.- İstanbul