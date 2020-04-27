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Vatan Partisi'nden başkan adayı olan avukat intihar etti

Vatan Partisi'nden başkan adayı olan avukat intihar ettiKAYSERİ'de son genel seçimlerde Vatan Partisi'nden milletvekili, Mahalle Seçimlerde ise belediye başkan adayı olan avukat Mustafa K. (35), ailesiyle birlikte yaşadığı 8 katlı binanın 7'nci katından kendini boşluğa bırakarak intihar etti.

27.04.2020 03:19 | Son Güncelleme: 27.04.2020 03:21
Vatan Partisi'nden başkan adayı olan avukat intihar etti
KAYSERİ'de son genel seçimlerde Vatan Partisi'nden milletvekili, Mahalle Seçimlerde ise belediye başkan adayı olan avukat Mustafa K. (35), ailesiyle birlikte yaşadığı 8 katlı binanın 7'nci katından kendini boşluğa bırakarak intihar etti.
Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi, Çankaya caddesi üzerindeki bulunan 8 katlı Seçkin Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre bir süredir bunalım geçirdiği belirtilen Kayseri Barosu avukatlarından Mustafa K. (35) ailesinin evde olmadığı sırada 7'nci kattaki dairenin balkonundan çıktı. Bir süre balkonda duran Mustafa K., bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Görgü tanıkları olayın ardından polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese gelen sağlık ekipleri beton zemin üzerine düşen Mustafa K.'nın öldüğünü belirledi.
Olayın duyulmasının ardından eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Mustafa K.'nın cansız bedeni polisin yaptığı incelenin ardından cenaze aracına alınarak Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis avukat Mustafa K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Kayseri Barosu avukatlarından olan Mustafa K. 31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi'nden Kocasinan Belediye Başkan adayı, 2018 Genel seçimlerinde ise yine Vatan Partisi'nde 5'nci sıra Kayseri Milletvekili adayı olmuştu. Vatan Partisi’nden başkan adayı olan avukat intihar etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Milletvekili, Güncel , Haber
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