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Vatan partisi'nden ibb'de işten çıkarılan işçilere destek

VATAN Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) işten çıkarılan işçileri ziyaret ederek destek açıklaması yaptı.

18.09.2019 14:23Vatan partisi'nden ibb'de işten çıkarılan işçilere destek
VATAN Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) işten çıkarılan işçileri ziyaret ederek destek açıklaması yaptı.
Dikmen ve parti yöneticileri saat 13.00'de İBB'nin Saraçhane'deki binası önüne geldi. Burada işçiler tarafından karşılanan Dikmen, işçilerle bir süre sohbet etti.  Genel başkanları Doğu Perinçek'in selamlarını getirdiğini ifade eden Dikmen, "Bu haklı mücadelenizde, ekmek davanızda sonuna kadar yanınızdayız. Elimizden ne geliyorsa; bütün gücümüzle yanınızda yer alacağız. Eminizi ki zaferi kazandığınızda da hep beraber zaferi kutlayacağız. Bizler de Vatan Partisi teşkilatları olarak her çağırdığınızda emrinizdeyiz. Geleceğiz ve mücadelenizde yanınızda olacağızö diye konuştu.
Konuşmanın ardından işçiler Dikmen'e Türk bayrağı hediye etti.

Görüntü Dökümü:
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-Eylemden görüntü
-Dikmen'in konuşması
-Pankart ve sloganlar
-Türk Bayrağı hediye edilmesi
-Detaylar


- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dikmen, Güncel

Kaynak: DHA

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