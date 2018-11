Vatan Sevgisi İçin Bir Araya Geldiler

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:06



MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize 'de sınıf öğretmeni Ahmet Topal 'ın öğrencilerine memleket sevgisini anlatmak için başlattığı etkinlikte, Azerbaycan ve Türkiye 'de 18 ilden yaşları 64 ile 94 arasında değişen 20 kadın "Bu Vatan Kimin" şiirinin birer mısrasını seslendirdi.Rize Çay İlköğretim Okulu 3. Sınıf Öğretmeni Ahmet Topal vatan sevgisini öğrencilerine anlatmak için Orhan Şaik Gökyay 'ın "Bu Vatan kimin" şiirini ödev olarak verdi.Topal, öğrencilerinin geçmişi ve Türkiye'nin her köşesindeki farklılıkları görebilmesi için daha önce çalıştığı illerdeki arkadaşları ve öğrenci velileri ile irtibata geçti.Topal'ın çağrısına Azerbaycan'dan 79 yaşındaki Elmira İsbendiyarova ve Türkiye'de 94 yaşındaki Sulbiye Başköylü başta olmak üzere 18 ilden cevap geldi. Şiir okuyan en genç isim ise Ankara 'dan 64 yaşındaki Havva Çelik oldu.Topal, yaşları 64 ile 94 arasında değişen yaşlı kadınlardan her birinin "Bu Vatan Kimin" şiirinin birer mısrasını okumasını istedi. Arkadaşları okuttukları şiirlerin görüntülerini cep telefonu ile Topal'a ulaştırdı.Başlatılan etkinliğe Topal'ın kendi okulu olan Çay İlköğretim Okulu öğrencileri dışında, Gaziantep Ülkem Spor Kulübü, Gaziantep Mehmet Akif İnan Ortaokulu, ve bir çok ilden öğrenci "Bu Vatan Kimin" diyerek katkı sağladı.Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her karış toprağı mukaddes aziz vatanın birer ferdi olmaktan onur ve gurur duyduklarını, canlarını feda ederek bu vatanı kendilerine bırakan şehit ve gazileri ne kadar anlatmaya çalışsalar da yetersiz kalacağını belirtti.Projede çocuklar için farklı duygularla yola çıktıklarını ve Anadolu'nun her köşesine ulaşmak istediklerini vurgulayan Topal, şunları söyledi:"Bu projeyi yapmamızın gayesi geleceğin mimarı olan çocuklarımızın bu aziz vatanın ne kadar zorluklarla güçlüklerle kazanıldığını göstermek. Bunu her kesimden katılım ile ifade etmekti. Bu projeyi Azerbaycan ve 18 ildeki yaşlı teyzelerimizin rızaları ile yaptık. Çok keyifli bir çalışma ortaya çıktı. Bu da bizi çok mutlu etti. Projede yer alan sevgili çocuklarımıza ve Anadolu'nun bağrından çıkmış elleri öpülesi annelerimize çok teşekkür ediyorum."Her ferdin vatanın korunmasında birer nefer olduğuna dikkat çeken Topal, "Bu vatanı koruyalım ve yüceltelim. Neslimizi ve atlarımızı unutmayalım. Bu vatan kolay kazanılmadı. Bunu sevgili çocuklarımıza ifade etmek ve aşılamak için bu projeyi yaptık. Çok güzel bir çalışma ortaya çıktı." diye konuştu.Topal, "Bu Vatan Kimin" şiirinin yazarı Orhan Şaik Gökyay'ın 16 Temmuz 1902'de doğduğunu ve 2 Aralık 1994 yılında 92 yaşında hayatını kaybettiğini, şairin ölüm tarihinde projenin gösterileceğini sözlerine ekledi.