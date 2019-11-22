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Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi

Bugün incelemeler yapmak için Sinop'ta bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cuma namazı için gittiği camide ilginç bir olay yaşadı. Camide ön safta namaz kılmak isteyen Bakan Kurum'a vatandaş, "Burası Allah'ın evi" dedi ve yerini vermedi.

22.11.2019 23:45 | Son Güncelleme: 23.11.2019 01:26

İncelemelerde bulunmak üzere bugün Sinop'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cuma namazı için şehir merkezindeki tarihi Alaeddin Keykubat isimli camiye gitti.

Beraberinde AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Valisi Köksal Şakalar ve kurum amirleri eşliğinde camiye giren Bakan Kurum ön safta Müftünün yanında oturmak istedi. Bu sırada daha önce her zaman aynı yerde namaz kıldığı bölümde oturan 75 yaşındaki 3 çocuk babası Bilal Göbeloğlu, Bakan camiye gelmeden önce "Buraya Bakan, vali ve milletvekili gelecek sen arka tarafa geç" denilerek kaldırılmak istendi. Buna tepki gösteren Göbeloğlu, "Burası Allah'ın evi ben hep burada kılıyorum kim gelirse gelsin yerimden kalkmam" dedi ve yerinden kımıldamadı.

BAKAN'A "BURASI MÜFTÜNÜN YERİ OTURMA" DEDİ

Daha sonra camiye giren Bakan Murat Kurum ön safa giderek müftü ile yan yana oturan Bilal Göbeloğlu'nun arasına girip oturmak istedi. Bunun üzerine Göbeloğlu, Bakanı tanımadığı için "Burası müftünün yeri oturma" diye izin vermek istemedi. Daha sonra araya giren müftü "Bakan Bey" diyerek Göbeloğlu'nu uyardı ve bakan ondan sonra yanlarına diz çöküp oturdu.

"DOĞRU SÖYLE BAKAN MISIN"

Namaz başlamadan önce bakan ile aralarında geçen konuşmayı anlatan yaşlı adam, "Müftü bey bakan dedi ama tanımadığım için kendine doğru dönerek ve işaret parmağımı yüzüne doğru uzatarak iki defa sordum (Doğru söyle bakan mısın?) o da 'evet çevre bakanıyım' dedi. Ben de o zaman 'çevre bakanı isen bizim mahallede Yesari baba türbesi var etrafı dökülüyor orayı yaptırıver' dedim. O da bana kartvizitini verdi 'beni daha sonra ara' dedi. Namaz sonrasında da elimi sıkarak yanımızdan ayrıldı gitti" dedi.

Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi

Murat Kurum, Politika, Güncel


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