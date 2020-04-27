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Vatandaş çaldı, polis oynadı

Vatandaş çaldı, polis oynadıAlanya'da sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen polis ekibi, vatandaşların balkondan çaldığı oyun havasına araçtan inip göbek atarak eşlik etti.

27.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:53
Vatandaş çaldı, polis oynadı
Alanya'da sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen polis ekibi, vatandaşların balkondan çaldığı oyun havasına araçtan inip göbek atarak eşlik etti. Misket havasında caddede oynayan polisler, vatandaşlardan hem teşekkür hem de alkış aldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni aldı.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, ilginç görüntüler de yaşanıyor. Alanya'da caddede devriye görevi yapan polis ekibi, site sakinlerinin balkonlarından yükselen 'Güvercinim uçuverdi' (Misket) türküsüne kayıtsız kalmadı. Müziği çalan kişi, site sakinlerine "Sizler balkonlarınızda oynuyorsunuz" derken araçtan inen polisler cadde ortasında oynamaya başladı.
Polislerin bu sıcakkanlı yaklaşımı üzerine site sakinleri, "Harikasınız" diyerek alkışladı, tempo tuttu. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeniyle izlenip paylaşıldı. Vatandaş çaldı, polis oynadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Alanya, Polis, Güncel, Haber
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