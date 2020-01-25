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Vatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğlu'na çağrıda bulundu: Müteahhitler tutuklansın

Elazığ'a giderek incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesen bir vatandaş, "Müteahhitler bu gördüğünüz binamızı çimento katmadan yaparsa böyle olur. Bu müteahhitlerin tutuklanmasını istiyoruz" dedi.

25.01.2020 18:39 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:54

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'da dün meydana gelen ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan 6.8'lik depremin ardından Elazığ'a geldi. Bölge halkına taziyelerini ileten İmamoğlu, ardından vatandaşlarla sohbet etti.

"TUTUKLANMALARINI İSTİYORUZ"

bölgesinde incelemelerde bulunan İmamoğlu'nun yolunu kesen bir vatandaş, "Sayın Başkanım. Bunu bütün halkımız duysun ki; bayrağın altında yaşayan insanlarımıza bunu yapan bu müteahhitler, bu gördüğünüz binamızı çimento katmadan kum katarsa böyle olur. Evlere yeterli miktarda kolon yapılsaydı bu binalar yıkılmazdı belki de. Sayın Başkanım bunu sizden istiyorum. Müteahhitlerin tutuklanmasını istiyoruz. Allah rızası için tutuklanmasını istiyoruz. Buranın hali nedir? Yazık bu insanımıza. Annelerimize, babalarımıza yazık" dedi.

"BU HATALARA MÜSAADE ETMEMELİYİZ"

İmamoğlu da vatandaşın bu sözlerine "Gereken yapılacak. Tedbirli olmalıyız, bu hatalara müsaade etmemeliyiz. İnşallah bundan sonra ders alıp yolumuza öyle devam edeceğiz. Acınızı paylaşıyoruz" sözleriyle karşılık verdi.

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Vatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğlu'na çağrıda bulundu: Müteahhitler tutuklansın

Ekrem İmamoğlu, Deprem, Elazığ, Politika, Güncel


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25.01.2020 19:23:34