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Vatandaş "Evde Kal" çağrısına uydu, Bilecik sokakları bomboş kaldı

Bilecik halkınının tamamına yakını tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (Korona virüs) salgınına karşı "Evde Kal" çağrısına uyarken, sokakları bomboş kaldı.

28.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:54
Vatandaş
Bilecik halkınının tamamına yakını tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (Korona virüs) salgınına karşı "Evde Kal" çağrısına uyarken, sokakları bomboş kaldı.

Bilecik'te, İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma yasağı" genelgesine uyulduğu havadan çekim ile görüntülendi. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar, temel ihtiyaçların karşılanması için 112, 155 ve 156 numaralar üzerinden ihtiyaçlarını ileterek, sokağa çıkmama kuralına uyuyor. Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezlerine iletilen talepler, maddi durumu olmayan vatandaşların ihtiyaçları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan yardımlar 24 saat esasına dayalı görevli personel tarafından karşılanırken, maddi durumu iyi olan vatandaşların ihtiyaçları da ücretleri kendileri tarafından karşılanarak evlerine teslim ediliyor.

Sokaklar bomboş kaldı

Kent merkezinde yoğunluğun yaşandığı Cumhuriyet ve Tevfikbey Caddesi ile Cumhuriyet Mahallesinde kurulan pazarda az sayıda vatandaş bulunurken, aralarındaki mesafeyi korudukları görüldü. Bilecik halkının mecburi olmadıkça dışarı çıkmadıkları ve uzmanların tavsiyelerine büyük ölçüde uydukları gözlendi.

Sokağa çıkmaması yönünde uyarı anonsu yapılıyor

Bilecik ve ilçelerinde belirli noktalarda ve mahalle aralarında devriye görevi yapan polisler, zabıtlar ve jandarma bölgesinde görev yapan ekipler, Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaması yönünde belirli aralıklarla uyarı anonsu yaptı. Ayrıca, 65 yaş ve üstü bireylerin sokağa çıkma yasağı uygulamasına uymayanlar, uyarılarak evlerine gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Bilecik, Güncel

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