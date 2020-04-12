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Vatandaş evden çıkamayınca, ineklerin otunu zabıta biçip getirdi

Korona virüsü ile mücadele kapsamında Aydın'ın da aralarında bulunduğu sokağa çıkma yasağı olan illerde genel ve yerel idareler halkına hizmet etmekte sınır tanımadı.

12.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:25
Vatandaş evden çıkamayınca, ineklerin otunu zabıta biçip getirdi
Korona virüsü ile mücadele kapsamında Aydın 'ın da aralarında bulunduğu sokağa çıkma yasağı olan illerde genel ve yerel idareler halkına hizmet etmekte sınır tanımadı. Aydın'da en ilginç hizmeti ise Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un ekibi yerine getirdi.

Cuma günü gecesi saat 24: 00'te başlayan sokağa çıkma yasağı ile Buharkent Belediyesi kriz masası oluşturarak görev bölümü yaptı. Halkın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için Belediye başkanı Mehmet Erol başkanlığındaki ekip adeta hizmette sınır tanımadı.

İlçede yaşayan bir aile evde otu bulunmayan ineklerini sabah ineklerini otlatmaya götürmeyince, durumu Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'a iletip yardım istedi. Mehmet Erol yaşlı çiftin imdadına fedakar zabıta ekipleri ile yetişti. Görevden göreve koşan zabıta ekipleri ellerini orakları alıp zabıtanın açık kasa kamyoneti ile tarlaya gidip evden çıkamayan ailenin inekleri ot biçti. Kamyonetle ineklerin olduğu eve otları getirip teslim eden Buharkent Zabıtası, bu görevi başarı ile tamamladıktan sonra başka bir göreve gitti. İlginç görevden geriye ise gülümseten kareler kaldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Buharkent, Zabıta, Aydın, Güncel
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