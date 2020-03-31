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Vatandaş evinden çıkmadı, sahiller martılara kaldı

Vatandaş evinden çıkmadı, sahiller martılara kaldı Yeşilköy ve Florya Sahili martılara kaldı Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs(Covid-19) salgınına karşı vatandaşların 'Evde kal' çağrısına uyması üzerine Yeşilköy ve Florya Sahili martılara kaldı.

31.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:06
Vatandaş evinden çıkmadı, sahiller martılara kaldı
Yeşilköy ve Florya Sahili martılara kaldı
İSTANBUL - Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs(Covid-19) salgınına karşı vatandaşların 'Evde kal' çağrısına uyması üzerine Yeşilköy ve Florya Sahili martılara kaldı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa süre içerisinde dünyaya yayılan ve binlerce vatandaşın ölümüne neden olan ölümcül yeni tip korona virüsü(Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında İstanbul 'da vatandaşlar yetkililerden gelen 'Evde kalın' çağrısına uyarak evlerinde kaldı. Vatandaşların evde kalmasına üzerine İstanbul'da her gün binlerce vatandaşın uğrak notaları arasında yer alan Yeşilköy ve Florya Sahili martılara kaldı.
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Vatandaş evinden çıkmadı, sahiller martılara kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Yeşilköy, Yerel

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Vatandaş evinden çıkmadı, sahiller martılara kaldı
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