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Vatandaş görev başındaki polisi unutmadı

Vatandaş görev başındaki polisi unutmadı Bağcılar'da vatandaştan polislere destek Bağcılar'da bir vatandaş kapısının önünde denetimlerini gerçekleştiren ve 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle yoğun mesai harcayan polislere ikramda bulundu.

12.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:33
Vatandaş görev başındaki polisi unutmadı
Bağcılar 'da vatandaştan polislere destek
İSTANBUL - Bağcılar'da bir vatandaş kapısının önünde denetimlerini gerçekleştiren ve 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle yoğun mesai harcayan polislere ikramda bulundu.
İstanbul 'da ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle yoğun mesai harcayan polislere Bağcılar'da bir vatandaş maskesini ve eldivenini takarak ikramda bulundu. Evinin önünde denetimlerini gerçekleştiren polisler için çay hazırlayan vatandaş gofret ve ıslak mendille birlikte hazırladıklarını bir paket içinde polislere getirdi. Vatandaşın hareketi karşısında şaşkınlık yaşayan polisler, teşekkür etti. Vatandaş polislere bardaklarının olup olmadığını da sorarak görevlerinde kolaylık diledi. Vatandaş görev başındaki polisi unutmadı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Bağcılar, Genel
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