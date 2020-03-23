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Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar

Kırklareli'nde belediye ekiplerinin yerleştirdiği dezenfektanlar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

23.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:55

Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen dezenfektanlar kimliği belirsiz kişilerce yerinden sökülerek çalındı. Dezenfektanların yerine yenisi konulurken, halkın sağlığı için konulan dezenfektanları çalanlardan bazıları İstanbul Caddesi'nde güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırklareli Valiliği kararınca ilçe merkezinde korona virüs tedbirleri kapsamınca belediye ekiplerinin yerleştirdiği dezenfektanlar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Bazı bölgelerde dezenfektanlar toplum düşmanları tarafından kırılıp parçalanırken, bazı bölgelerdeki dezenfektanlar ise yerinden sökülerek çalındı. Olay, sabaha karşı temizlik görevlilerini dezenfektanları doldurmak istemesiyle ortaya çıktı.

KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Yaşanan olay üzerine Lüleburgaz Belediyesi dezenfektanları zarar vererek çalan kişi ya da kişiler için suç duyurusunda bulunurken, İstanbul Caddesi ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanı kesimine yerleştirilen dezenfektanları çalanlar kameraya yakalandı. Kent güvenliği için yerleştirilen güvenlik kamerasını fark etmeyen gençlerden oluşan kimliği belirsiz 5 kişilik grubun ellerini normal bir şekilde dezenfekte ettiği görülüyor. Ancak ardından hızını alamayan grup, sokakta kimsenin olmamasından ve kameraların kendilerini kayda aldığından habersiz bir şekilde dezenfektanı uzun uğraşlar sonucunda yerinden söküp götürüyor. Dezenfektanları çalanlar için yakalama çalışmaları başlatılırken, vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Vatandaş için konulan dezenfektanı çaldılar
Etiketler : İstanbul Caddesi, Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa

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Yorumlar (9)
YORUMCU:karantinaya alınmışların arasına atın bunları, akşama kadar yüzlerine tükürsünler
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DANYAL:virüsten bir şekilde kurtuluruz da bunlardan maalesef kolay kurtulamayız. . .
Cevap Yaz 0 4
ADSIZ:telefon sinyallerinden tespit edilip gerekli hapis cezaları verilecektir. umarım.
Cevap Yaz 0 4
DARDANELSPORLU:Bunlar vatan haini
Cevap Yaz 0 14
FERGE:Bunlar virüsten daha zararlı.
Cevap Yaz 0 11
NİKLAUS:Hani şu cahil kalmış yaşlılar varya çok bunaldık hava almaya çıktık diyen, bu veletlerde büyüyünce o modellerden olacaklar. Ülkeye zarardan başka bir işe yaramayan parazitler
Cevap Yaz 0 25
BU NASIL BİR ZİHNİYET!!!:Umarım en iyi şekilde cezalandırılırlar, bu davranış bütün insanların sağlığına, yaşamına gasp etmektir. ALLAH ISLAH EYLESİN SİZLERİ. .
Cevap Yaz 0 20
ALLAH KORKUSU:Bu insanlar şuan yaşanan hadiselerden hiçmi ibret almaz ALLAHÜTEALA bütün kapıları kapatmış kendi Anneni Babanı dahi ziyaret edemiyorsun ALLAHA Tevekkül edip alnını secdeye koyacağın yerde hırsızlık yapıyorsun bu insanların yüzünden bu hale geldi memleket yazık
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SENA:Nasıl birbirini buluyor bu şeytanlar
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