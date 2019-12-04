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Vatandaş Kaçak yapıları kendi kaldırmaya başladı

İnegöl Belediyesi'nin kaçak yapılarla mücadele konusunda gösterdiği kararlı duruş ve özellikle son 2 aydır hızlanan yıkım çalışmaları sonrası, vatandaşlar kaçak yapılarını kendi imkanlarıyla kaldırmaya başladı.

04.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:48Vatandaş Kaçak yapıları kendi kaldırmaya başladı

Daha sağlıklı, estetik ve modern bir şehir oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, kaçak yapıyla mücadelede taviz vermiyor. Bu kapsamda kanun dışı tüm yapılarla ilgili incele eleyip sık dokuyan ve denetimleri sıklaştıran İnegöl Belediyesi, uygunsuz yapılarla ilgili özellikle son iki ayda çok sayıda yıkım gerçekleştirdi.

BAŞKAN TABAN MESAJI VERMİŞTİ

Belediye Başkanı Alper Taban, daha önce yaptığı açıklamada vatandaşlarla kaçak yapılarla ilgili konularda karşı karşıya gelmek istemediğini ifade ederek, "Buna müsaade etmeyeceğiz. Kaçak yapı, hangi yönden ele alırsanız alın hiçbir legaritesi olmayan bir konudur. Savunulacak, tartışılacak bir konu değildir" ifadelerini kullanmıştı. Kaçak yapılara ilişkin denetimlerin de sıklaşarak gerekli yasal işlemleri tamamlanan yapılarla ilgili yıkımların zaman kaybetmeden yapılması, vatandaşa geri adım attırdı.

VATANDAŞ KAÇAK YAPILARI KENDİ İMKANLARIYLA YIKMAYA BAŞLADI

Son iki ayda çok sayıda kaçak yapının yıkımıyla ilgili tebliğler yapılarak yıkımı gerçekleştirilmişti. Kaçak yapılarla ilgili öncelikle tespit sonrası vatandaşlara bilgi verilip yer sahiplerinin kendi imkanlarıyla kaçak yapıları kaldırılması tebliğ ediliyor. Vatandaşlar, yıkımların artmasıyla birlikte tebliğ sonrası kaçak yapılarını kendileri kaldırmaya başladı.

KAÇAK ÇATI KATI İPTAL EDİLDİ

Bu kapsamda İnegöl Belediyesi ekipleri kontrolünde kaçak yapılar ortadan kaldırılırken, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde bir firma da işyerinin kaçak bölümünü kanunlara uygun hale getirmek için çalışmalara başladı. İnegöl Belediyesi'nin tebliği sonrası firma yetkilileri, çatı katında yaptıkları düzenlemeyi kanuna uygun hale getirerek kaçak bölümü iptal etti.


İnegöl Belediyesi, Alper Taban, Güncel

Kaynak: Bültenler

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