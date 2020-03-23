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Vatandaş meydandan uzaklaşmayınca banklar söküldü

Vatandaş meydandan uzaklaşmayınca banklar söküldüIsparta'da tüm uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam eden yaşlıların en fazla bulunduğu Kaymakkapı Meydanı'ndaki banklar bu sabah söküldü.

23.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:18
Vatandaş meydandan uzaklaşmayınca banklar söküldü
Isparta 'da tüm uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam eden yaşlıların en fazla bulunduğu Kaymakkapı Meydanı'ndaki banklar bu sabah söküldü.
Isparta'da koronavirüs nedeniyle günlerdir yapılan uyarılara rağmen günboyu Kaymakkapı Meydanı'ndaki banklarda oturmaya devam eden yaşlılar, sokağa çıkma yasağına dahi aldırış etmeyince belediye yaz aylarında yapmayı planladığı meydan düzenleme çalışmalarını erkene çekti. Bu sabah itibarıyla çok sayıda işçi ve iş makinesi ile meydana gelen ekipler, önce bankları kaldırdı, ardından meydanda bulunan taş döşemeleri yerinden sökmeye başladı.
POLİS SIK SIK ANONSLA UYARDI
Alınan tüm önlemlere rağmen çeşitli bahanelerle sokağa çıkmaya devam eden 65 yaş üstü vatandaşlar polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine gönderildi. Yaşlıların yoğun olarak bulunduğu ve akşama kadar vakit geçirdiği meydanda polis, ekip araçlarından evlerine dönmeleri yönünde anons yaptı.
Yaşlı bireyleri evde tutmak için halk otobüslerinde uygulanan 65 yaş üstü kişilere ücretsiz otobüs uygulamasının kaldırılması gerektiğini savunan Ispartalılar, belediye ve Halk Otobüsleri Kooperatifi'nin bu konuda acilen karar alması gerektiğini söyledi. Otobüs ücretsiz olunca yaşlıların evde canı sıkılan çarşıya indiği kaydedildi.
Kaymakkapı Meydanı'nda aynı anda 100 kişinin oturabileceği şekilde banklar bulunuyor. Özellikle havanın iyi olduğu günlerde bu banklar tamamen dolu oluyordu.
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Vatandaş meydandan uzaklaşmayınca banklar söküldü

Kaynak: DHA

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Vatandaş meydandan uzaklaşmayınca banklar söküldü
Etiketler : Isparta, Polis, Sabah, Güncel

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