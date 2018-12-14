Vatandaş Odaklı Hizmet Seferberliği Başlattık"

14 Aralık 2018 Cuma 12:15



14 Aralık 2018 Cuma 12:15

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur' ifadeleri doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı olarak valiliklerimizde başlattığımız vatandaş odaklı hizmet seferberliği kapsamında, bütün bürokratlarımızla sahaya iniyoruz." dedi.Valilik binasına gelişinde Ersoy'u, Vali Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Kırklareli Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Kırklareli Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, vali yardımcıları ile kurum müdürleri karşıladı.Ersoy burada yaptığı açıklamada, yönetime katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının temel hedef olduğunu söyledi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Projesinin (İZDES) uygulanmasına başlandığını belirten Ersoy, "Vatandaş odaklı hizmet anlayışının bakanlığımız taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek, valiliklerimizdeki iyi uygulama örneklerini paylaşmak üzere İZDES projesini başlattık." diye konuştu.Bu projenin birinci aşamasında 81 ili ziyaret ederek 4 bine kadar personelle bir araya geldiklerini anlatan Ersoy, bu ziyaretler sonucu sorunlarla ilgili öneriler de geliştirilerek hazırlanan raporların, illerde paylaşılarak hızlıca hayata geçirilmeye çalışıldığını söyledi.İZDES projesinin ikinci ayağı, vatandaş odaklı hizmet seferberliği başlattıklarını ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur' ifadeleri doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı olarak valiliklerimizde başlattığımız vatandaş odaklı hizmet seferberliği kapsamında, bütün bürokratlarımızla sahaya iniyoruz. Bakan yardımcıları başkanlığında, bakanlığımız üst yöneticilerinden oluşan 6'şar kişilik heyetlerle bugüne kadar 30 ilimizi ziyaret ettik. Bugün de Kırlareli'nde ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vatan odaklı hizmet anlayışının temeli, dinleme ve empatiye dayanır. Bu doğrultuda valililerimiz ve kaymakamlarımız başkanlığında birçok toplantı, birçok uygulama hayata geçirdik.""Ülkemizin bir huzur adası olması"Ziyaretlerde, vatandaşlardan gelen geri dönüşleri değerlendirdiklerini dile getiren Mehmet Ersoy, asayişten, güvenliğe, nüfustan trafiğe, göç idaresinden AFAD'a, uyuşturucuyla mücadeleden terörle mücadeleye kadar vatandaşa çok daha iyi hizmet sunabilmenin, onların güvenli bir Türkiye'de huzur ve güven içerisinde hizmetlerini alabilmenin gayreti ve heyecanı içerisinde olacaklarının altını çizdi."İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun önderliğinde, Cumhurbaşkanımızın ülkemizin güvenliği, selameti, huzuru ve refahı için verdiği bütün talimatları ve direktifleri en iyi şekilde yerine getirerek milletimizin daha mutlu, huzurlu ve güvenli bir Türkiye'de hizmet almasını sağlamaya çalışacağız." diyen Ersoy, adeta ateş çemberi içerisinde kalmış neredeyse sınırlarının önemli bir kısmında devlet bile kalmamış bir coğrafyada Türkiye'nin bir huzur adası olmasına, vatandaşların güvenli bir limanda hayatlarını idame ettirebilmelerine vesile olan bütün çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.Kırklareli Valisi Osman Bilgin de, Mehmet Ersoy'a Kırklareli'ne teşriflerinden dolayı şükranlarını sunarak, "Sayın İçişleri Bakanımızın önderliğinde yapılan bu çalışma, bizlere de ışık tutacak. Kendi alanımızda göremediğimiz eksiklikler konusunda bunların giderilmesine vesile olacaktır." dedi.Ardından, şeref defterini imzalayan Ersoy'un katılımıyla valilik makamında basına kapalı toplantı gerçekleştirildi.