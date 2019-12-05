Vatandaş talep etti, sahil parkına oyun grubu kuruldu

Vatandaşların özellikle yaz ve bahar aylarında yoğun ilgi gösterdiği sahil parklarında Büyükşehir Belediyesi bakım onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiriyor. Bu kapsamda vatandaşların talep ettiği oyun grubu ve spor aletleri Gölcük Halıdere Sahil Parkı'na kuruldu.

ÇOCUK OYUN GRUBU VE FİTNESS SETİ KURULDU

Halıdere sahil parkının bulunduğu bölgede oturan vatandaşların talebi üzerine, parkın bitiş kısmına çocuk oyun grubu ve spor aletleri inşa edildi. İki kuleli olan oyun grubunda salıncak ve tahterevalli de yapıldı. 6 metreküp kumun serildiği oyun grubunun hemen yanına spor aletlerinden oluşan fitness seti kuruldu.

BÜYÜKŞEHİR SAHİL PARKLARINA ÖNEM VERİYOR

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahil parkları, Kocaeli'nin birçok ilçesinde bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların temiz ve güzel bir çevrede gezip gönüllerince vakit geçirebilmesi için il genelindeki tüm sahil parklarında temizlik, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız bir şekilde gerçekleştiriyor.