Vatandaş Tanzimi Dört Gözle Bekliyor

Kaynak: İHA

Samsun'da 1 hafta içerisinde 6 noktada tanzim satış yeri kurulacak. Pazar ve marketlerdeki fiyatların yüksek olmasından yakınan vatandaşlar, tanzim satış yerlerini dört gözle beklediklerini belirttiler.Türkiye'de birçok büyükşehirde uygulanan tanzim satış yerleri 27 Şubat'tan itibaren Samsun'da da hayata geçirilecek. İlkadım'da 4, Atakum ve Canik birer tanzim satış yeri olmak üzere toplam 3 ilçede 6 tanzim satış yeri vatandaşa ucuz sebze ve meyve sağlayacak. Samsun'un en büyük pazar yeri olan Modern Pazar'da alışveriş yapan vatandaşlar, pazar fiyatlarının çok pahalı olmasından yakınarak, tanzim satış yerlerinin bir an önce faaliyete geçmesi gerektiğini söylediler."Tanzim satış yerleri, önümüzdeki hafta başlayacak"Tanzim satış yerlerinin Çarşamba gününden itibaren faaliyete geçeceğini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Turan Çakır, "Tanzim satış yerlerini önümüzdeki hafta Çarşamba gününden itibaren açacağız. Ürünleri Tarım ve Kredi Kooperatifi temin edecek. Onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Tanzim satış yerleri, merkezin üst kodlarında olacak. Buralar İlkadım'da Hastanebaşı, Kadıköy, Adalet ve Kökçüoğlu gibi mahallelerde olacak. Atakum ve Canik'te de birer nokta olacak. Toplam 6 noktada tanzim satış yerleri oluşturulacak. Bu tanzim satış yerleri, lokasyonda problem olursa talebe göre değişebilecek" dedi."Pazar fiyatlarıyla manav fiyatları arasında bir fark yok"Pazar fiyatlarının çok yüksek olmasından şikayet eden vatandaşlar ise, "Diğer illerde gördüğümüz kadarıyla tanzim satış yerleri güzel bir şey. Fiyatlar Samsun pazarlarında çok pahalı. Tanzim satış yerleri gelince fiyatların ucuzlayacağını düşünüyoruz. Tanzimler daha ucuz olursa oralardan alışveriş yaparız. Şu anda köylü pazarıyla manav fiyatları aynı. Mevsim sebzeleri bile çok pahalı. Her mahallede nasıl pazar oluyorsa, her mahallede tanzim yerleri olsun" diye konuştular.Samsun'da pazarlarda sebze meyve fiyatları 5 TL ile 15 TL arasında değişiyor. - SAMSUN