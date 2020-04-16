Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Vatandaş uyarıları dinlemedi, belediye sulama sistemlerini devreye soktu

Esenyurt Belediyesi ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların "Evden çıkmayın" uyarılarını dinlemeyerek kapatılan park ve bahçe alanlarında toplanması üzerine harekete geçerek toplanma ve oturmaların önüne geçmek için sulama sistemlerini aktif hale getirdi.

16.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:44
Vatandaş uyarıları dinlemedi, belediye sulama sistemlerini devreye soktu
Esenyurt Belediyesi ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların "Evden çıkmayın" uyarılarını dinlemeyerek kapatılan park ve bahçe alanlarında toplanması üzerine harekete geçerek toplanma ve oturmaların önüne geçmek için sulama sistemlerini aktif hale getirdi.

Esenyurt Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan park ve bahçe alanlarında toplanma ve oturmaların yasak olmasına rağmen devam etmesi üzerine çalışma başlattı. Zabıta ekipleri park, bahçe ve havuzlu kavşaklarda denetim yaptı. Bu alanlarda oturanlar kaldırılarak uzaklaştırılırken park ve bahçeler ekipleri de çimlerdeki sulama sistemlerini açtı. Sulama sistemlerinin açılmasıyla oturmaya gelenlerin de uzaklaştığı görüldü. Ekiplerin çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt Belediyesi, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadının boğazını kesti Haberler
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadının boğazını kesti
Haberler ›› 3. Sayfa ››Vatandaş uyarıları dinlemedi, belediye sulama sistemlerini devreye soktu - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:15: Manisa'da lüks villaya kumar baskını - Haberler 17:12: Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi vuruldu - Haberler 17:12: Sinop'un ilk korona vakası 88'lik dede taburcu oldu - Haberler 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı 17:10: Şehit Muhammed Fatih Durhan için evinde helallik alındı - Haberler 17:09: Kiraladıkları villada kumar oynarken suçüstü yakalandılar - Haberler 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti 16:13: Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı