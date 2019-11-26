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Vatandaş, yangından kaçan domuzdan kurtulmak için direklere çıktı

Kayseri-Sivas karayolu yakınlarında sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

26.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:38Vatandaş, yangından kaçan domuzdan kurtulmak için direklere çıktı
Kayseri-Sivas karayolu yakınlarında sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin büyümesiyle orada otlayan büyükbaş hayvanların etkilenmemesi için çoban ve itfaiye ekipleri büyük uğraş verdi. Yangından kaçan domuzu gören vatandaşlar ise direklere çıkarak domuzun gitmesini bekledi.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Kaykop mevkiindeki sazlık alanda nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alanda bulunan büyükbaş hayvanlar, alevlerin hızla büyümesiyle zor anlar yaşadı. Çoban ve itfaiye ekipleri büyükbaş hayvanların zarar görmemesi için büyük uğraş verdi. ekipleri ayrıca geniş alana yayılan alevleri söndürmek için seferber oldu.

Domuzdan korktular, direklere çıktılar

Öte yandan, alevlerin arasında kalan yabani domuzlar da can havliyle kaçışmaya başladı. Domuzun üzerlerine geldiğini gören vatandaşlar, kurtulmak için direklere çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. - KAYSERİ

Kayseri, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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