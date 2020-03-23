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Vatandaş yasak dinlemedi, belediye bankları kepçeyle topladı

Bahçelievler Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen vatandaşların sokağa çıkması üzerine parklarda bulunan bankları kepçeler yardımı ile kaldırdı.

23.03.2020 09:07 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:07
Vatandaş yasak dinlemedi, belediye bankları kepçeyle topladı
Bahçelievler Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen vatandaşların sokağa çıkması üzerine parklarda bulunan bankları kepçeler yardımı ile kaldırdı. Zabıta ekipleri ise gün boyu anonslar ile sokağa çıkmayın çağrısı yaptı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı yeni genelge ile 65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul 'da vatandaşların sokağa çıkma yasağını dinlemediği görüldü. Bunun üzerine harekete geçen Bahçelievler Belediyesi, zabıta ekipleri gün boyu zabıta araçları ile sokaklarda gezerek anons yapıp uyarılarda bulundu. Öte yandan zabıta ekipleri, vatandaşların dışarıda oturmaya devam etmesi üzerine parklarda bulunan bankları kepçeler yardımı ile kaldırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Bahçelievler, İstanbul, Zabıta, Güncel

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