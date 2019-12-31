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Vatandaş yılın son gününde su kuyruğunda

Eskişehir'de şebeke suyuna yapılan yüzde 60'lık zam sonrasında vatandaşlar ucuz kullanmak için yılın son gününde uzun kuyruklar oluşturdu.

31.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06 Vatandaş yılın son gününde su kuyruğunda
Eskişehir'de şebeke suyuna yapılan yüzde 60'lık zam sonrasında vatandaşlar ucuz kullanmak için yılın son gününde uzun kuyruklar oluşturdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) Genel Kurulunda alınan kararla şebeke suyuna yüzde 60 zam gelirken yeni yıl ile birlikte yürürlüğe girecek zam öncesinde vatandaşlar eski fiyat üzerinden su kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Hava sıcaklıklarının düşük olması vatandaşların su yükletmesine engel olmazken, zamlı suyu kullanmak istemeyenler uzun süre sırada beklemek zorunda kaldı. Yarın itibari ile şebeke su kullanmak üzere kartlarına lira yüklemek isteyen vatandaşlar bugüne oranla yüzde 60 zam ödeyecek. - ESKİŞEHİR

Güncel

Kaynak: İHA

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