Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye’nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?

Araştırma şirketi Areda Survey'in "Koranavirüs Algı Araştırması" başlıklı çalışmasında, hükümetin koronavirüs konusunda başarısı araştırıldı. Ankete katlan 3 bin 745 kişiye "Koronavirüs salgını sizce engellenebilecek mi?", " Türkiye 'nin gerekli önlemler aldığını düşünüyor musunuz?" ve "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı cuma namazlarının ve vakit namazlarının cemaatle kılınmaması kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?" gibi sorular soruldu. Sonuçlar vatandaşın devletin aldığı önlemlere güvendiğini gösterdi.

VATANDAŞ KORKUYOR

Katılımcılar 16 Mart'ta yüzde 84,9 oranında "evet" cevabını verdiği "Sizce koronavirüs salgını önlenebilecek midir?" sorusuna beş gün sonra yüzde 77,9 oranında aynı cevabını verdi. Önlemlere güvenmesine rağmen vatandaşların enfekte olma korkusu büyüdü.

"Size veya yakınlarınıza korona virüsün bulaşmasından endişeleniyor musunuz?" sorusuna "Evet" yanıtı 16 Mart'ta yüzde 69,8 iken 21 Mart'ta yüzde 86,1'e yükseldi.

Ankette yöneltilen "Türkiye'de koronavirüs vakası yaşandıktan sonra ne gibi önlemler aldınız?" sorusuna "Sağlık Bakanlığının ilan ettiği 14 kuralı uygulamaya başladım" cevabı 16 Mart'ta yüzde 35,6 iken, 21 Mart'ta yüzde 35,3 oldu.

ELDİVEN VE MASKE KULLANIMINDA BÜYÜK ARTIŞ

"Kolonya aldım, kullanmaya başladım" yanıtı 16 Mart'ta yüzde 18,7 iken 21 Mart'ta 23,1'e yükseldi.

"El dezenfektanı aldım, kullanmaya başladım" cevabı ise yüzde 19,4 ile aynı kaldı.

"Eldiven ve maske aldım" diyenlerin yüzdesi 2,0'dan 13,5'e, "Gıda stoğu yaptım" yanıtı yüzde 1,9'dan 6,7'ye yükselirken, "Hiçbir önlem almadım" cevabı ise yüzde 22,4'ten, 2'ye geriledi.

HALK, SAĞLIK BAKANLIĞINA GÜVENİYOR

Sağlık Bakanlığı'nın süreci yönetme konusundaki başarısına olan inanç da arttı. "Koronavirüs salgını ile ilgili süreç yönetimini başarılı buluyor musunuz?" sorusuna 16 Mart'ta yüzde 73,1, 21 Mart'ta ise yüzde 74,3 'evet' cevabı çıktı.

Ankette "MEB' in ilk ve ortaöğretimde YÖK'ün de üniversitelerde hayata geçireceği online eğitimin başarılı olacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 56'sı "Evet", yüzde 44'ü "Hayır" dedi.

DİYANET'İN KARARI OLUMLU KARŞILANDI

"Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı cuma namazlarının ve vakit namazlarının cemaatle kılınmaması kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 65,5'i "Katılıyorum, yeterli bir önlem" yanıtını verdi. Vatandaşların yüzde 34,5'i ise tehdit geçene kadar camilerin bireysel namaza da kapatılmasını istedi.

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