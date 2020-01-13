"Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin başına kim geçmeli?" anketi yapıldı, işte sonuç

Artıbir Araştırma Şirketi, gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırmasının verilerini paylaştı. Katılımcılara gündeme dair sorular yöneltilen araştırmada, gündem maddelerinden biri de Erdoğan'ın ardından kimin partinin başına geçeceği oldu. Anket şirketi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından AK Parti'nin başına kim geçmeli?" diye sordu. Katılımcıların %63,2'si "Fikrim yok, cevabım yok" yanıtını verirken Süleyman Soylu %13 ile ikinci sırada yer aldı.

Soruya en çok verilen yanıt %63,2 ile "Fikrim yok, cevabım yok" oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından %5,7 ile Binali Yıldırım geldi. Bilindiği üzere Binali Yıldırım son belediye seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul'daki adayı olmuştu.

KANAL İSTANBUL SORUSU

Öte yandan aynı araştırmada katılımcılara son dönemlerde iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getiren Kanal İstanbul projesi de soruldu. "Kanal İstanbul yapılmalı mı?" sorusuna yanıt verenlerin %54,2'si "Hayır" yanıtını verirken, %42,4'lük kesim de yapılmasından yana görüş belirtti.