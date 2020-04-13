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Vatandaşa tüp, çocuklara uçurtma

Seyhan Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

13.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:37
Vatandaşa tüp, çocuklara uçurtma
Seyhan Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal medya hesabından sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamadığını belirten bir baba, çocuklarına damda uçurtma etkinliğinde kullanmaları için uçurtma talep etti. Bu istek Seyhan Belediyesi zabıta ekiplerince yerine getirilerek çocuklara uçurtma getirildi. Baba ve çocuklar bu jest karşısında mutluluklarını gizleyemedi.

65 üstü yaş almışlara ve kronik hastalara da hizmet eden Seyhan Belediyesi ekipleri, evinde tüpü biten vatandaşın da yardımına koştu. Belediye görevlisi, tüpü vatandaşın evine kadar getirerek teslim etti. Ekmek, gıda gibi ihtiyaçlar da zabıta ekiplerince yerine getiriliyor.

Seyhan Belediyesi, sokak hayvanlarına da düzenli olarak besleme çalışması yapıyor. Aynı zamanda Belediye tarafından hayvan severlere de mama yardımları aralıksız sürüyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay salgın nedeniyle yaşanan sıkıntıların en aza indirilmesi ve halkın yaşamını kolaylaştırmak amaçlı hizmetlerin devam edeceğini söyledi. Başkan Akay, "İmkanlarımızı seferber ederek, halkımıza sıcak yemek, gıda desteği gibi katkılarımızı sürdürüyoruz. Sokağa çıkışları kısıtlanan vatandaşımızın da ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı veriyoruz. 7'den 77'ye tüm halkımıza hizmetimiz kesintisiz sürecek. Halkımızın uyarıları dikkate almasını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, evde kalmalarını öneriyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Seyhan Belediyesi, Zabıta, Seyhan, Güncel
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