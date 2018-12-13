13 Aralık 2018, 19:47
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Vatandaşlara Yardım Etmek İçin Duran Polis Aracına Kamyon Çarptı: Şehit ve Yaralılar Var

Adana-Mersin karayolunda, yol kenarında duran ve duman çıkartan araçtaki vatandaşlara yardım etmek isteyen polis aracına, kamyon çarptı. Kazada, 1 polis şehit oldu, 2'si polis, 8 kişi yaralandı.

Mersin'de, narenciye yüklü kamyonun 2 polis aracına çarpması sonucu 1 polis şehit oldu, 2'si polis 8 kişi yaralandı.

POLİSLER, YOL KENARINDAKİ MESLEKTAŞLARINA YARDIM ETMEK İSTEDİ

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndan Erdemli ilçesi istikametine giden 33 EAD 36 plakalı polis aracından dumanlar yükseldi. Radar uygulaması için bölgede olan trafik ekibi, meslektaşlarına yardım etmek için aracın yanına gitti.

POLİS ARACINA KAMYON ÇARPTI

Trafik ekipleri ve bazı sivil araçların da arızalanan polis aracının yanında durduğu sırada 33 VC 600 plakalı narenciye yüklü kamyon, 2 polis aracına çarptı.

1 POLİS ŞEHİT OLDU

Kazada yaralanan 3'ü polis 9 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Başpolis Turan Kara, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kara'nın şehit olduğu haberini alan çok sayıda meslektaşı da hastaneye gitti.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldıktan sonra yaralıları kaldırıldıkları hastanelerde ziyaret etti.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü ile ilgili işlemler ise sürüyor.

Adana,Mersin,Polis
13 Aralık 2018 Perşembe 19:47



YORUMLAR (14)
CAN: bence iyi oldu
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DEMOKRAT: bece iyi oldu
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MİSAFİR: Polislerimizi böyle saçma sapan kazalarda kaybediyoruz üzülüyorum. 1 tanesinin aklına yolun 200-300 mt uzakta emniyet tebdiri almak aklına gelmiyor... kardeşim önce sizin emniyetinizin daha sonra vatandaşın emniyeti... 250.000 emniyet personeli polisin beynine "önce emniyet sonra kontrol" kelimesini bu hadiseyi seyrettirerek nakşetmek lazım..Allah rahmet eylesin..
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CİKO: TAG yolu 10 şerit otoyol ,kar yok kış Yok yani insan hatalarının nasıl olduğunu düşünün yolda uyuyorlar emin olun
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BUDAMOI TERÖRIZM ?: TERÖRIZM GIBI KAZA !!!
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