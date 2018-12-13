Vatandaşa Yardım İçin Durdular Ölümden Döndüler

Vatandaşa yardım için durdular ölümden döndülerAdana- Mersin
otoban yolunda yolda arızalanan sivil vatandaşların arabasına yardım için duran trafik polislerinin arabasına, kamyon çarptıKazada 1'i ağır polis, 6 kişi yaralanırken, yaralılar bölgede bulunan hastaneler kaldırıldıİl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'de olay yerinde inceleme yaparken, gözaltına alınan kamyon sürücüsünün ilk ifadesinde "birden gözüm karardı, görmedim" dediği öğrenildi
MERSİN - Adana-Mersin otoban yolunda yolda arızalanan sivil vatandaşların arabasına yardım için duran trafik polislerine, kamyon çarptı. Kazada 1'i ağır polis, 6 kişi yaralanırken, yaralılar bölgede bulunan hastaneler kaldırıldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'de olay yerinde inceleme yaparken, gözaltına alınan kamyon sürücüsünün ilk ifadesinde "birden gözüm karardı, görmedim" dediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre kaza, Adana-Mersin otoban yolu üzerinde saat 18.00 sularında meydana geldi. Erdemli
istikametinde giden 3 trafik polisi, yol kenarında duran ve duman çıkartan araçta bulunan sivillere yardım için durdu. Bu sırada arkadan gelen 33 VC 600 plakalı kamyon, polis aracını altına alırken, sivil araca da hafif bir şekilde vurdu. Kazada 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölge kordon altına alınırken, trafik de bir şeritten verildi. Bölgeye gelen ambulanslar yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, daha sonra kentteki değişik hastanelere kaldırdı. Polis
aracı tamamen kamyonun altında kalırken, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'de olay yerine gelerek incelemeler yapıp, sorumlu müdürlerden bilgi aldı. Hastaneye kaldırılan polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer 5 yaralarının hafif olduğu söylendi. Gözaltına alınan kamyon sürücüsünün ilk ifadesinde "birden gözüm karardı, görmedim" dediği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana,Polis
13 Aralık 2018 Perşembe 20:24