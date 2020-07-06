Vatandaşı mağdur eden sahte galericilerden 6'sı tutuklandı

Dört ilde kendilerini 'galerici' olarak tanıtmak suretiyle çok sayıda vatandaşı mağdur ederek dolandıran 9 şahıstan 6'sı tutuklandı.

Vatandaşı mağdur eden sahte galericilerden 6'sı tutuklandı
06.07.2020 22:17 | Son Güncelleme: 06.07.2020 23:07
Dört ilde kendilerini 'galerici' olarak tanıtmak suretiyle çok sayıda vatandaşı mağdur ederek dolandıran 9 şahıstan 6'sı tutuklandı.

Muş, Samsun, Çorum ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 2 Temmuz Perşembe günü 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına alınan 9 kişi, 4 günlük gözaltı süresi sonunda emniyetteki işlemlerinin ardından Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişti. Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığında hakim karşısına çıkarılan 9 şahıstan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Amasya Asayiş Şube Müdürlüğü ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Muş, Samsun, Çorum ve Merzifon'da kendilerini 'galerici' olarak tanıtmak sureti ile oto alım satımı yapan, Merzifon ve birçok ilde çok sayıda vatandaşı mağdur ederek haksız kazanç sağlayıp dolandıran 12 şahıs, yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda araç satış sözleşmeleri, başkaları adına düzenlenmiş senet ve tapu kayıtları ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü emniyetteki sorgusunun ardından serbest kalırken, 3 şahıs da savcılık tarafından salıverildi. Diğer 6 kişi tutuklandı ve cezaevine konuldu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Merzifon, Amasya, Samsun, Muş, 3. Sayfa, Haber
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