“Vatandaşı mağdur edenlere sessiz kalmayacağız”
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalık sonrası, bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade etmeye çalışmasına karşı uyarılarda bulundu.
14.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:36
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalık sonrası, bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade etmeye çalışmasına karşı uyarılarda bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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