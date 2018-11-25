Vatandaşı Rahatsız Edene Af Yok

25 Kasım 2018 Pazar 11:21



25 Kasım 2018 Pazar 11:21

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları rahatsız edenleri affetmiyor.Ekipler, özellikle şehir merkezinde broşür dağıtarak vatandaşları rahatsız edenlere müdahale ediyor. Vatandaşlardan gelen şikayetleri dikkate alan Zabıta yetkilileri, yürüyüş yolunda broşür dağıtanları uyardılar. Uyarıların dikkate alınmaması üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, iki iş yerine Belediye Encümeni Kararı gereğince 1 günlüğüne kapatma cezası verdi. Ekipler, iş yerinin kapısına neden katıldığına dair uyarı yazısını da asmayı ihmal etmediler.Konuyla ilgili açıklama yapan Zabıta yetkilileri, "Kent merkezinde vatandaşı rahatsız etmek suretiyle, gelişigüzel ve mevzuata aykırı olarak broşür dağıtımına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Vatandaşımızın rahatı, huzuru ve esenliği için gerçekleştirdiğimiz denetimleri aynı titizlikle sürdüreceğiz. Ayrıca bazı iş yerleri ile ilgili gelişigüzel dağıtılan afişler yerlere atılıp, görüntü kirliliğine de neden oluyor. Bu konuda iş yeri yetkililerinin ve vatandaşımızın daha dikkatli ve duyarlı olacağına inanıyoruz" dediler. - KOCAELİ