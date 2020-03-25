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Vatandaşı sahte savcı yalanıyla kandıran şüpheli suçüstü yakalandı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde kendisini savcı olarak tanıtıp vatandaşı dolandırmaya çalışan şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

25.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:05
Vatandaşı sahte savcı yalanıyla kandıran şüpheli suçüstü yakalandı
Burdur 'un Yeşilova ilçesinde kendisini savcı olarak tanıtıp vatandaşı dolandırmaya çalışan şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Yeşilova ilçesine bağlı Güney köyünde yaşayan K.T.'yi (48) ev telefonundan arayarak kendisini savcı olarak tanıtan E.E. (26), "Kimlik bilgilerin, para ve altın hırsızlığı olayına karışmış. Para ve altınlarını göndereceğimiz jandarma personeline ver" dedi. Dolandırılacağını anlayan K.T., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Aynı zamanda mağdurun evinden altınları almak için taksiye binen E.E.'nin hareketlerinden ve konuşmalarından şüphelenen taksi şoförü de jandarmayı arayarak, ihbarda bulundu. K.T.'nin evinin oraya gelince ise Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini gören şüpheli kaçmaya başladı. Şüpheli, köyün dışında bulunan arazide suçüstü yakalandı.

Sabıkası olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeşilova, Jandarma, Burdur, Güncel

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