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Vatandaşın balkon keyfi 'pes' dedirtti

Aydın'da akşam saatlerinde bir apartmanın çatısına çıkan şahıs artık yaşamak istediği gerekçesi ile ölmek istedi.

10.04.2020 22:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:35
Vatandaşın balkon keyfi 'pes' dedirtti
Aydın 'da akşam saatlerinde bir apartmanın çatısına çıkan şahıs artık yaşamak istediği gerekçesi ile ölmek istedi. Durumu fark edip olay yerine gelen polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri intihar girişiminde bulunan şahsın canını kurtarmaya çalışırken, üst katında yaşananları aldırış etmeyen iki kişi ise balkon keyfi yaptı. Herkesi şaşırtan ilginç olay ise objektiflere bu şekilde yansıdı.

Olay akşam saatlerinde Hükümet Bulvarı Aydın Adliyesi'nin karşısındaki binada yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bunalıma giren 35 yaşlarındaki Z.Y. 5 katlı binanın çatısına çıkarak kendisini aşağıya sarkıtmaya başladı. Durumu fark eden bölgedeki polisler hemen şahısla irtibata geçti. Bu arada bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Hükümet bulvarı çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, binanın dibine hava yastığı kurularak tüm ekipler intiharı önlemek için adeta seferber oldu.

Bu sırada üst kattaki intiharı ve balkonun altındaki ekiplerin çalışmalarına aldırış etmeyen biri bayan 2 kişi balkon keyiflerinden taviz vermedi. Yaşanan onca hareketliliğe rağmen alt kattaki balkonda oturan iki kişi balkonda bir şeyler yiyip içmesi görenleri şaşırttı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Acil Servis, İtfaiye, Aydın, Yaşam
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