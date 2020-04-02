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Vatandaşın çağrısı ile sokakta yaşayan yaşlı şahıs barınma evine yerleştirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir vatandaşın sosyal medya hesabından çağrıda bulunması sonrasında, parklarda sokakta yaşayan yaşlı adam zabıta ekipleri tarafından ikna edilerek barınma evine yerleştirildi.

02.04.2020 17:17 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:18
Vatandaşın çağrısı ile sokakta yaşayan yaşlı şahıs barınma evine yerleştirildi
Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde bir vatandaşın sosyal medya hesabından çağrıda bulunması sonrasında, parklarda sokakta yaşayan yaşlı adam zabıta ekipleri tarafından ikna edilerek barınma evine yerleştirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan bir vatandaş, sosyal medya hesabından bankta uyuyan bir yaşlı adamın fotoğrafını paylaşarak, "Yer İzmit Yahya Kaptan girişindeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı. Burada yaşayan amcamız var. Polis, zabıta arandı ama bir sonuç alınamadı. Böylesi bir ortamda evde kal denirken bu amcamıza da yardımınızı bekliyoruz" yazısıyla yetkililere çağrıda bulundu. 72 yaşında olan vatandaş için sosyal medyada yapılan çağrı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni harekete geçirdi. Ekipler Atalay Kötek (72) isimli vatandaşa ulaşarak, Korona virüsten korunması için Büyükşehir Barınma Evi'ne götürülmek istedi. Kötek, ekiplerin isteğini kabul etmeyerek barınma evine gitmek istemediğini söyledi.

Sabah saat 09.00'dan 12.30'a kadar süren çabalarla ile Atalay Kötek ikna edilerek, barınma evine gitmeyi kabul etti. Gerekli sağlık kontrolleri yapılan Kötek barınma evine yerleştirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Zabıta, İzmit, Güncel
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