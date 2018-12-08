Vatandaşın İşlerini Kolaylaştırın"

Gaziantep
Valisi Davut Gül, ziyaret ve denetimlerini sürdürüyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, mesaisine makamında vatandaşları kabulle başlayan Vali Davut Gül, sonrasında Şehitkamil
İlçe Nüfus Müdürlüğü, Şahinbey
ve Şehitkamil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarını ziyaret ederek denetimlerde bulundu.
Şehitkamil İlçe Nüfus Müdürü Necati Boztaş'tan pasaport, sürücü belgesi iş ve işlemleri ile diğer nüfus hizmetleri hakkında bilgi alan Vali Gül, sunulan hizmetlerin, yürütülen iş ve işlemler ile kaynak kullanımının vatandaşların memnuniyetine yönelik olmasını isteyerek, "Sunulan kamu hizmetlerinde vatandaşların işlerini kolaylaştırın." talimatını verdi.
Ziyaretlerine Türkiye
Muharip Gaziler Derneği, Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ile devam eden Vali Gül, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.
Şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet ederek onlarla yakından ilgilenen Gül, "Şehit ve gazilerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Onların emaneti olan sizler, bizim için çok kıymetlisiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Kapımız sizlere her zaman sonuna kadar açık." ifadesini kullandı.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri ve gaziler ise Vali Gül'e iyi dileklerde bulundular.
08 Aralık 2018 Cumartesi 10:19