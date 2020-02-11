Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın kendisini yakmasına "Siyasi manevra" diyen AK Partili isme zehir zemberek sözler: Ahlaksızlık yapma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Hatay 'da valilik binası önünde "Çocuklarım aç" diyerek kendisini yakan ve vefat eden Adem Yarıcı hakkında konuştu. Yarıcı'nın ölümüyle ilgili herkesin bir vicdan muhasebesi yapması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, vahim olayın ardından "Böyle ucuz siyasi manevraları kimse yemez" diyen AK Partili Ağrı Belediye Meclis Üyesi Selma Gökçen 'e tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Yuh olsun diyeceğim de hafif kaçıyor. Bunlarda vicdan var mı Allah aşkına?" dedi.

"VİCDAN MUHASEBESİ YAPMAMIZ LAZIM"

Kılıçdaroğlu, Adem Yarıcı'nın intiharıyla ilgili olarak "Hatay'da valilik binasının önünde bir insanımız üzerine benzin dökerek kendisini yakıyor. Yakmadan önce, 'Çocuklarım aç. İş istiyorum, anlıyor musunuz?' diyor. Bir baba için çocuklarının aç olduğunu saray sosyetesi biliyor mu acaba? Bütün işsizlere ve onların ailelerine sesleniyorum. Bütün annelere sesleniyorum. Bir baba, kendi çocuğuna yiyecek bir şeyler götüremezse, aylardır işsizlik çekiyorsa, ailede huzur kalmamışsa ve tek çare olarak 'Ben kendimi yakayım da bütün dünya duysun' diyorsa oturup hepimizin bir vicdan muhasebesi yapması lazım" dedi.

"BARİ AHLAKSIZLIK YAPMA"

Daha sonrasında Adem Yarıcı'nın haberleriyle ilgili olarak "Böyle ucuz siyasi manevraları kimse yemez" diyen AK Partili Selma Gökçen'e tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Beni üzen ne biliyor musunuz? Bu acı olayı dahi istismar edip, bir vicdansızlığın altına bir kadının imza atmış olmasıdır. Kişi kendisini yakıyor. İşsizlik ve açlık nedeniyle yakıyor. AK Partili Belediye Meclis Üyesi, 'Böyle ucuz siyasi manevraları millet yemez' diyor. İnsan öldü gitti. Yuh olsun diyeceğim de hafif kaçıyor. Ne söylememi istersiniz? Bunlarda vicdan var mı Allah aşkına? Bunlar ahlak var mı, din iman var mı? Kişi yıllardır işsiz. Bayramda borç alarak çocuğuna kola alıyor. Sen hala bunu siyasi manevra olarak görüyorsun. Milyonlarca gencimiz aç. Senin karnın aç biliyoruz, köşeyi döndün biliyoruz, bari ahlaksızlık yapma. Bari ahlaksızlık yapma!" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri salonda büyük alkış topladı.