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Vatandaşın temel ihtiyaçları ekipler tarafından karşılanıyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi zabıta ekipleri Vefa Grubu kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle temel ihtiyaçlarına ulaşamayan vatandaşlara yardım ediyor.

11.04.2020 16:19 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:19
Vatandaşın temel ihtiyaçları ekipler tarafından karşılanıyor

Balıkesir 'in Edremit Belediyesi zabıta ekipleri Vefa Grubu kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle temel ihtiyaçlarına ulaşamayan vatandaşlara yardım ediyor. Ekipler özellikle vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir mesai harcıyor.


48 saatlik sokağa çıkma yasağının uygulanması ile vatandaşlar evlerine çekildi. Yasaklara uyan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında ise Edremit Belediyesi ve vefa grubu devreye girdi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatı ile ekipler vatandaşlarını çağrılarına kulak verdi. Vatandaşlar en çok ekmek talebinde bulundu.


Çalışma hakkında yapılan yazılı açıklamada "Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan ve bize ulaşan vatandaşlarımızın evlerine Zabıta ekiplerimiz tarafından ekmekleri bırakılıyor. Ayrıca, ihtiyaç sahibi ailelerimizin de ekmek ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sizler evlerinizdeyken, biz görevimizin başındayız. Bize 24 saat 444 85 10 numaralı çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz." denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel
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