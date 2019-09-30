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"Vatandaşla iç içe olmaya devam edeceğiz"

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, vatandaşla iç içe olmayı sürdüreceklerini belirtti.

30.09.2019 19:22
AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, vatandaşla iç içe olmayı sürdüreceklerini belirtti.
AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmalarını ilk günkü gayret ve azimle devam ettirdiklerini belirtti.
Yoğun bir tempo yaşadıklarını anlatan Çopuroğlu, şunları kaydetti:
"Bilindiği gibi bakan ve belediye başkanlarımızla ziyaretlerimize devam edeceğiz. Esnaflarımızdan gelen talepleri dinleyip bir yol haritası çizeceğiz. Bundan sonraki süreçte de yönetim kurulundaki arkadaşlarımız şehrimizin her kademesinde vatandaşlarımızla iç içe olmaya devam edecek. Biz bunları bir rapor haline getirip Ankara ile iletişim halinde olacağız. Perşembe günü kısmet olursa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şehrimize gelecek. Pazartesi günü de bir aksilik olmazsa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Kayseri'de olacak. Yoğun bir program bizi bekliyor."

AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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