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Vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de vatandaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için saat 21.00'de evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi.

24.04.2020 01:15 | Son Güncelleme: 24.04.2020 01:17
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de vatandaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için saat 21.00'de evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da 23 Nisan evlerde kutlandı.
Saat 21.00'i gösterdiğinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi hoparlörlerinden İstiklal Marşı çalındı.
Vatandaşlar da çocuklarıyla Türk bayrakları ve balonlarla süsledikleri balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla seslendirdi.
Vali İsmail Ustaoğlu ve ailesi de evinin balkonundan İstiklal Marşı'nı okudu.
Marşın seslendirilmesinin ardından vatandaşlar, uzun süre alkış ve ıslıklarla 23 Nisan'ı kutladı.
Öte yandan, ışıkları yakılan Medical Park Stadı'nda İstiklal Marşı çalındı. Vatandaşlar 23 Nisan’da İstiklal Marşı’nı balkonlarında okudu

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Trabzon, Güncel , Haber
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