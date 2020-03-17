Menü
Haberler ›› Güncel ››Vatandaşlar açıkta satılan gıdalara karşı uyarıldı - Güncel

Vatandaşlar açıkta satılan gıdalara karşı uyarıldı

Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı tüm ilçede tedbirleri alan Melikgazi Belediyesi, Kayserili vatandaşları açıkta satılan gıda ürünlerini almamaları konusunda uyardı.

17.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:51
Vatandaşlar açıkta satılan gıdalara karşı uyarıldı

Açıkta satılan, periyodik olarak denetime tabi olmayan ürünlerin vatandaşı tehdit ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Corona virüsü ile birlikte zaten yasak olan açıkta satılan gıdalar daha fazla risk taşıyor. Açıkta satılan Kuruyemiş, bakliyat ve baharat ürünleri sakın almayın. Özellikle et, tavuk, süt ürünleri ve bakliyat gibi gıdalarda kesinlikle resmi kontrollere tabi ambalajlı ürünler veya kapalı alanlardaki ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. Özellikle açıkta satılan ürünler içinde en fazla risk barındıran gıda gruplarının başında kuruyemiş, kuru meyve, baharatlar, tavuk ürünlerin ve bakliyatlar geliyor. Bu ürünler, karaciğer kanseri riski barındırıyor. Çünkü ürün tarladan sofraya gelene kadar hijyenik olmayan bir çok işlemden geçiyor." dedi.

Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, zabıta tarafından sağlık denetimlerinin devam edeceğini ve sağlık açısından zararlı gıda ürünleri satanların hakkında cezai işlemler uygulanacağını hatırlattı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Mustafa Palancıoğlu, Koronavirüs, Melikgazi, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum