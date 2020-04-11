Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vatandaşlar akın akın fırın ve ATM'lere gidiyor

Vatandaşlar akın akın fırın ve ATM'lere gidiyor Vatandaşları sosyal mesafeye aldırış etmeden fırın ve bakkallara akın etti Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar akın akın ATM,...

11.04.2020 01:46 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:50
Vatandaşlar akın akın fırın ve ATM'lere gidiyor
Vatandaşları sosyal mesafeye aldırış etmeden fırın ve bakkallara akın etti
İSTANBUL - Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar akın akın ATM, fırın ve bakkallara gidiyor.
Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınlayarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece saat 24.00'den başlayıp 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Haberi alan vatandaşlar ATM, fırın ve marketlere akın etti. Market ve fırınlarda kuyruklar oluşturan vatandaşların bazıları maske takarken, bir çoğunun isi maskesiz olduğu görüldü. Fırın ve marketlere akın eden vatandaşların sosyal mesafeye aldırış etmedikleri dikkat çekti. Vatandaşlar akın akın fırın ve ATM’lere gidiyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, ATM, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı Haberler
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı
ABD’de ikinci bahar! 46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu Haberler
ABD'de ikinci bahar! 46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
Haberler ›› genel ››Vatandaşlar akın akın fırın ve ATM'lere gidiyor - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

03:21: Korona ile savaşı kazanan Ordulu öğretmen defterine not düştü: "Koronanın adı var, Ordulunun inadı... - Haberler 03:17: İzmirli fırıncıdan örnek davranış...İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtıyor - Haberler 03:13: Bursa yasak sonrası sessizliğe büründü-Sokağa çıka yasağının ardından Bursa sokakları havadan... - Haberler 03:08: İBB'nin "Gıda yardım kolisi" ihalesi sonuçlandı - Haberler 03:07: Yasak açıklaması sonrası Beylükdüzü'nde vatandaşlar sokağa döküldü - Haberler 00:46: Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek 00:28: Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı - Haberler 11:54: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın