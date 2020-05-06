Haber, Son Dakika, Haberler

Vatandaşlar antrenör eşliğinde evlerinde spor yaptı - DÜZCE

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan "Evde kal hareketsiz kalma" projesi kapsamında vatandaşlar, antrenörler eşliğinde evlerinin balkon ve pencerelerinde spor yaptı.

06.05.2020 19:28 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:30

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan "Evde kal hareketsiz kalma" projesi kapsamında vatandaşlar, antrenörler eşliğinde evlerinin balkon ve pencerelerinde spor yaptı.

Koçyazı Mahallesi'ndeki bir siteye giden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri müzik eşliğinde vatandaşlara egzersiz hareketleri yaptırdı.

Vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden karate antrenörü Muhammet Albayrak yönetiminde spor yaptı.

Spor yapanlar arasında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 20 yaş altı genç ve çocukların olduğu gözlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan gazetecilere, müdürlüğe bağlı antrenörlerin kentin belirlenen noktalarında yaşayanlara spor yaptırdığını ifade etti.

Ülkenin geçtiği bu zor süreçte ellerinden geleni yapmak istediklerini kaydeden Ercan, "'Evde kal hareketsiz kalma' faaliyetlerimize bir yenisini daha ekleyelim dedik. Yerleşim yerlerinde antrenörlerimiz dönüşümlü olarak dolaşacak. Vatandaşlarımıza balkonlarından, camlarından spor yaptıracaklar. Bu süreç bittikten sonra da güzel bir anı olarak kalacağını umuyorum." diye konuştu.

Etkinliğe spor yaparak katılım sağlayan bir site sakini ise yaklaşık iki aydır evde kalarak süreci geçirdiklerini belirterek, "Şu günlerde hep evdeyiz ve hareketsiz kaldık. Bu uygulamayı gerçekleştiren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu tarz etkinliklerle evde kaldığımız süreci daha güzel hale getiriyoruz." dedi.

Vatandaşlar antrenör eşliğinde evlerinde spor yaptı - DÜZCE

Kaynak: AA

Etiketler: Koçyazı, Düzce, Genç, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisi Sevcan Yaşar’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Haberler
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu Haberler
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haberler
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Son Dakika: Türkiye’de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya’ya gerçekleştirildi Haberler
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
İngiltere’de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Haberler››Güncel››Vatandaşlar antrenör eşliğinde evlerinde spor yaptı - DÜZCE - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:30: Almanya'da DİTİB'den karantinadaki sığınmacılara yardım - Haber 20:28: Mardin'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi... Yollar şelaleye döndü - Haber 20:28: İspanya'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan OHAL 24 Mayıs'a uzatıldı - Haber 20:27: SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI - Haber 20:22: Muş'ta immün plazma ile iyileşen Kovid-19 hastası alkışlarla taburcu edildi - Haber 19:56: Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı - Haber 19:42: Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu - Haber 14:55: Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar - Haberler 11:36: Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti - Haber 10:29: Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı - Haberler