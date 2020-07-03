Vatandaşlar araçlarından film izledi

Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için düzenlenen açık hava sineması etkinliğine katılanlar, araçlarından "7. Koğuştaki Mucize" filmini izledi.

03.07.2020 22:55 | Son Güncelleme: 03.07.2020 23:42
Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için düzenlenen açık hava sineması etkinliğine katılanlar, araçlarından "7. Koğuştaki Mucize" filmini izledi.
Yüreğir Belediyesince düzenlenen etkinlik için araçlarıyla ilçedeki Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlar, araçlarını, belediye görevlilerinin yardımıyla kurulan dev ekranın karşısına park etti.
Film öncesinde hep birlikte araçlarının farlarını açan ve kornaya basan vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Belediye görevlileri, film izleyen vatandaşlara patlamış mısır, çay ve gazoz ikram etti.
Filmin kapalı devre radyo sistemiyle dinletildiği etkinlikte, "7. Koğuştaki Mucize" filminin gösterimi yapıldı.
Vatandaşlardan Ali Çiçek AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Etkinlik çok güzel. Pandemi sürecinde çok iyi geldi. Ailemiz ile katıldık. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.
Her zaman böyle etkinlikleri beklediğini belirten Celal Büyük Yazıcı, nostaljik bir ortam yaşadıklarını ifade etti.
Ailesiyle etkinliğe katılan Büşra Yaş, çok güzel vakit geçirdiklerini aktardı. Vatandaşlar araçlarından film izledi

Kaynak: AA

Etiketler: Yüreğir, Mucize, Adana, Güncel, Haber
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