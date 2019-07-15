15.07.2019 20:30
Haberler» Güncel» Haber

Vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti

Vatandaşlar Atatürk Havalimanı

Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda organize edilen etkinliğe katılmak isteyen yüzlerce vatandaş E-5 karayolunda yürüdü.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda organize edilen etkinliğe katılmak isteyen yüzlerce vatandaş E-5 karayolunda yürüdü. Polis kontrolü eşliğinde E-5 yan yolda yürüyen vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile görsel şölen oluşturdu.
Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen anma etkinliğine vatandaşların ilgini yoğun oldu. Yenibosna'da E-5 karayolunda toplanan vatandaşlar, hep birlikte Atatürk Havalimanı'na yürüdü. Havalimanına adeta akın eden vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile görsel bir şölen oluşturdu.
Havalimanına yürüyen vatandaşlardan Sezgin Ediz "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz 15 Temmuz gecesi yine böyleydik. Sanki o günü yaşamış gibiyim şu anda. Bu anlatılmaz hissedilir. Biz bu vatan için canımızı veririz" ifadelerini kullandı.
Bir diğer vatandaş Fatma Güneş ise "Başkanımız sağolsun, başımızdan eksik etmesin. Atatürk Havalimanı'na şehitlerimize rahmet dilemeye gidiyoruz" şeklinde konuştu.
(İHA)
Kaynak: İHA
İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel

Son Dakika Haberleri
05:30   Kütahya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
05:28   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - ERZİNCAN/
05:24   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
05:24   Lübnan'daki Filistinli mültecilerden "yasa dışı iş gücüyle mücadele planına" tepki
05:22   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
05:21   Ayvalık'ta '15 Temmuz destanı' unutulmadı
05:21   Edremit'te binlerce kişi tek yürek oldu