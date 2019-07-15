15.07.2019 21:22
Haberler» “genel“» Haber

Vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti

Vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın ettiİSTANBUL - 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edilen etkinliğe katılmak isteyen yüzlerce vatandaş E-5 karayolu'nda yürüdü.

Vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti
İSTANBUL - 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edilen etkinliğe katılmak isteyen yüzlerce vatandaş E-5 karayolu'nda yürüdü. Polis kontrolü eşliğinde E-5 yan yolda yürüyen vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile görsel şölen oluşturdu.
Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen anma etkinliğine vatandaşların ilgini yoğun oldu. Yenibosna'da E-5 Karayolu'nda toplanan vatandaşlar, hep birlikte Atatürk Havalimanı'na yürüdü. Havalimanına adeta akın eden vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile görsel bir şölen oluşturdu.
Havalimanına yürüyen vatandaşlardan Sezgin Ediz "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz 15 Temmuz gecesi yine böyleydik. Sanki o günü yaşamış gibiyim şu anda. Bu anlatılmaz hissedilir. Biz bu vatan için canımızı veririz" ifadelerini kullandı.
Bir diğer vatandaş Fatma Güneş ise "Başkanımız sağolsun, başımızdan eksik etmesin. Atatürk Havalimanı'na şehitlerimize rahmet dilemeye gidiyoruz" şeklinde konuştu. Vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti
Kaynak: İHA
İstanbul Atatürk Havalimanı, Genel

Son Dakika Haberleri
05:23   15 Temmuz'da 3 veren Cide'de demokrasi nöbeti
05:18   15 Temmuz'un yıl dönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanına akın etti
05:15   Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti
05:09   Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
04:44   Validen Türk Bayraklı 15 Temmuz haykırışı: "...Çünkü bizler buradayız"
04:38   Kırklareli'de Binler " Milli Birlik Günü" için toplandı
04:27   Ağrı'da 15 Temmuz Etkinlikleri Gün Boyu Sürdü